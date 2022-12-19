Губернатор Кобзев: при пожаре на Марковском газовом месторождении пострадали 7 человек

Число пострадавших на газовом месторождении в Иркутской области увеличилось до семи человек. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии — их отправили в Братск с помощью санавиации. Четверо человек находятся в состоянии средней тяжести — они госпитализированы в Усть-Кутскую больницу. Один пострадавший получил обморожение ног.

Как отмечает Кобзев, на месте происшествия работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании. Всего было привлечено 155 человек и 37 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. К месту возгорания направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута. Утром 19 декабря пожар был потушен.