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04:16, 19 декабря 2022Россия

Пожар на газовом месторождении в Иркутской области потушен

Губернатор Иркутской области Кобзев заявил, что пожар на Марковском месторождении потушен

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области потушен. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что факельное горение на нефтегазоконденсатном месторождении было ликвидировано вечером 18 декабря. В ГУ МЧС по области отметили, что угрозы для населения нет.

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении вечером 18 декабря. К месту возгорания направлены пожарные бригады из ближайшего города Усть-Кута.

По информации губернатора Игоря Кобзева, экстренные службы уточняют информацию, данные насчет возгорания будут обновляться. Пожару был присвоен третий номер сложности, отметил глава. В результате инцидента пострадали пять человек.

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Юлия Мискевич
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