Начато расследование из-за пожара на газовом месторождении в Иркутской области

СКР возбудил дело из-за пожара на газовом месторождении в Иркутской области

Число пострадавших на газовом месторождении в Иркутской области увеличилось

Начало событий в новости Число пострадавших на газовом месторождении в Иркутской области увеличилось

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на Марковском месторождении в Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Аврора Римская.

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По версии следствия, около полуночи 19 декабря началось возгорание на установке по транспортировке газа на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения. В результате пожара пострадали семь человек.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты, проводится изъятие технической документации и допрос свидетелей. Для установления причин и обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертизы.

В тушении пожара участвовали 155 человек и 37 единиц техники. К утру 19 декабря возгорание было ликвидировано.