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18:45, 20 декабря 2022Бывший СССР

Во Франции назвали последствия потерь в рядах ВСУ

Tribune: Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за больших потерь в рядах ВСУ

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Киев не может рассчитывать на успех на поле боя из-за потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Tribune.

«На самом деле с такой статистикой украинские вооруженные силы никогда не смогут вытеснить Россию», — пишут журналисты.

Авторы статьи отметили, что в скором времени западной стороне придется «исходить из реальности вместо того, чтобы льстить националистическим иллюзиям» режима президента Украины Владимира Зеленского. По мнению французских журналистов, в определенный момент Вашингтон скажет Киеву «положить всему этому конец».

Ранее Европейская комиссия (ЕК) отказалась извиняться перед Украиной за заявление о гибели 100 тысяч солдат и офицеров ВСУ. Такие потери озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 30 ноября. Как она утверждала, с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла свыше 100 тысяч бойцов и более 20 тысяч гражданских лиц. Видео с этим заявлением было опубликовано в аккаунте главы ЕК в Twitter, однако вскоре удалено.

Позже официальный представитель ЕК Дана Спинант объяснила это тем, что сообщение фон дер Ляйен оказалось неточным, так как речь шла не только об убитых, но и о раненых украинских военных.

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Кристина Есикова
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