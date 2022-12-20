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17:59, 20 декабря 2022Россия

Возгорание на участке газопровода в Чувашии локализовано

«Газпром Трансгаз Нижний Новгород»: возгорание на газопроводе в Чувашии локализовано

Фото: Sincity21rus / ТАСС

Возгорание на поврежденном участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии локализовано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

«Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям обеспечивается в полном объеме по параллельным газопроводам», — сообщили в компании.

На место происшествия прибыла аварийная бригада, проводится подготовка к восстановительным работам. Причины случившегося определит комиссия.

О происшествии на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород стало известно во вторник, 20 декабря. На кадрах, опубликованных очевидцами ЧП, виден огромный огненный шар и вырывающийся из него столб дыма, рядом с местом пожара находятся жилые дома.

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Варвара Родикова
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