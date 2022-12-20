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00:55, 20 декабря 2022Спорт

Мбаппе посоветовали перейти в клуб АПЛ

Уэйн Руни посоветовал игроку ПСЖ Килиану Мбаппе перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал»
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Massimo Pinca / Action Images / Reuters

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни посоветовал французскому форварду Килиану Мбаппе покинуть «Пари Сен-Жермен». Его слова передает BeSoccer.

«Думаю, что Килиану нужно покинуть свой клуб и перейти в команду из Английской премьер-лиги (АПЛ). ПСЖ — большой клуб, но я думаю, что он достиг своего максимума в Лиге 1», — заявил Руни. По его мнению, игроку стоит перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал», чтобы достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Ранее стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ летом 2023 года. 23-летний футболист захотел уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат. Ради ухода в другой клуб Мбаппе согласен на понижение зарплаты.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе решил продолжить карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Дарья Коршунова
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