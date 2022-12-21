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12:44, 21 декабря 2022Спорт

Финский министр заявил о недопустимости возвращения России в мировой спорт

Финский министр Петри Хонконен заявил о недопустимости возвращения России в мировой спорт

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр науки и культуры Финляндии Петри Хонконен заявил о недопустимости возвращения России в мировой спорт. Его слова приводит Iltalehti.

Политик посчитал, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит ошибку, если смягчит свою позицию в отношении спортсменов из России и Белоруссии. «Их нельзя пускать обратно ни при каких обстоятельствах», — заявил он.

9 декабря исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх, выступая на Олимпийском саммите, заявил, что в Азии больше нет необходимости соблюдать защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам. Он предложил содействие в участии атлетов в турнирах ОСА и подчеркнул, что при этом будут соблюдены действующие санкции.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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