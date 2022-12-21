Опубликована речь Мбаппе в перерыве финала чемпионата мира-2022

Килиан Мбаппе говорил о важности финала чемпионата мира в перерыве финала против Аргентины

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе произнес речь в перерыве финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Аргентины. Его слова публикует RMC Sport со ссылкой на L`Equipe.

«Это финал чемпионата мира, это матч всей жизни. Ребята, это финал чемпионата мира. Мы можем вернуться в игру! Такое случается раз в четыре года», — говорил футболист товарищам по команде. Он заявлял, что его команда в состоянии перевернуть игру и отыграться после двух пропущенных мячей.

После первого тайма финала ЧМ-2022 сборная Франции проигрывала аргентинцам со счетом 0:2. На 80-й и 81-й минутах Мбаппе сделал дубль. В дополнительно время Аргентина вновь вышла вперед, однако Мбаппе перевел игру в серию пенальти, где сильнее оказалась аргентинская команда.

Мбаппе был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022. Форвард забил восемь мячей за семь матчей турнира.