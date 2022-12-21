В Кремле заявили о принятии Минобороны всех мер для улучшения ситуации в ДНР

Песков заявил, что Минобороны принимает все меры для выправления ситуации в ДНР к лучшему

Минобороны России принимает все меры для выправления ситуации в Донецкой народной республики (ДНР) к лучшему. Об этом заявил пресс-cсекретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, глава государства оценил ситуацию в ДНР как очень сложную. «По линии нашего оборонного ведомства, разумеется, принимаются все возможные меры, чтобы ситуацию выправлять в лучшую сторону», — подчеркнул Песков.

20 декабря на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным Путин завил, что Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям. Президент также подчеркнул, что иностранные СМИ и правозащитники об этом ничего не говорят. В свою очередь, Пушилин обратился к главе государства с просьбой усилить в республике систему противовоздушной обороны. По его мнению, таким образом удастся прекратить обстрелы городов со стороны Украины.