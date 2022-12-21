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13:42, 21 декабря 2022Бывший СССР

СБУ пришла в монастырь УПЦ в Сумской области

СБУ заявила о проведении контрразведывательных мероприятий в монастыре УПЦ Сумской области

Фото: Служба безпеки України

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведывательные мероприятия в монастыре Украинской православной церкви (УПЦ) в Сумской области. Об этом заявило управление ведомства в регионе на странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия (мероприятия по безопасности) на объектах УПЦ в Сумской области. В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы», — сказано в заявлении.

Уточняется, что СБУ проводит осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастны к «противоправной деятельности». Мероприятия проходят с другими правоохранительными структурами с целью «обезопасить население от провокаций и террористических актов».

Ранее СБУ устроила обыски в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ во Львове. Кроме того, контрразведывательные мероприятия завершились в храмах в Харьковской области. Вскоре украинские военные стали записывать видеообращения с просьбой прекратить гонения на церковь.

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Кристина Есикова
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