Появились новые подробности гибели 17-летней российской футболистки

Shot: футболистка ЦСКА Виктория Виноградова умерла от отравления неизвестным веществом

Вратарь молодежного женского футбольного клуба ЦСКА Виктория Виноградова умерла от отравления неизвестным веществом. Новые подробности появились в Telegram-канале Shot.

По информации источника, 17-летняя футболистка находилась дома у подруги в Волгограде. Ее тело обнаружил дедушка подруги, вызвавший скорую помощь. Медикам удалось привести в чувство подругу спортсменки, но не Виноградову. После суток в реанимации подруга пришла в себя, однако о событиях вечера не помнит.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов забрали из квартиры пакетик с метадоном массой примерно 0,3 грамма. Окончательную причину смерти футболистки покажет экспертиза.

О смерти Виноградовой ранее 21 декабря сообщили в ЦСКА. Отмечалось, что спортсменка находилась в отпуске. Ее брат рассказал, что дедушка подруги обратил внимание на желтый цвет ее лица при обнаружении трупа.