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04:12, 21 декабря 2022Мир

Захарова заверила в отсутствии нарушений ДНЯО со стороны Москвы и Минска

Захарова назвала взаимодействие Москвы и Минска в ядерной сфере вынужденной реакцией
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила в отсутствии нарушений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны Москвы и Минска. Ее ответ публикует «Коммерсант».

По словам Захаровой, новые аспекты военно-технического сотрудничества России и Белоруссии являются «вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых «совместных ядерных миссий» НАТО». «В настоящий момент осуществляется масштабная модернизация используемых в рамках этих миссий американских ядерных бомб и их носителей», — пояснила она. Кроме того, становятся более интенсивными учения стран НАТО по планированию и применению ядерного оружия, а также расширяется количество задействованных в таких тренировках государств-членов альянса.

Марина Совина
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