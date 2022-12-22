В ЦСКА ответили на информацию о гибели 17-летней футболистки клуба от отравления

В ЦСКА призвали дождаться заключения о гибели 17-летней футболистки клуба Виноградовой

В пресс-службе женского футбольного клуба ЦСКА ответили на информацию о гибели вратаря команды Виктории Виноградовой от отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает ТАСС.

В клубе подчеркнули, что выводы о причинах смерти 17-летней спортсменки делать рано. Они призвали дождаться заключения судмедэксперта, а не строить догадки. «В погонях за сенсациями не совсем этично вдаваться во все подробности», — заявили представители армейцев.

О смерти Виноградовой 21 декабря сообщили в ЦСКА. Отмечалось, что спортсменка находилась в отпуске у подруги в Волгограде. Ее тело обнаружил дедушка подруги, вызвавший скорую помощь. Брат футболистки рассказал, что дедушка подруги обратил внимание на желтый цвет ее лица при обнаружении трупа.

В Telegram-канале Shot сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов забрали из квартиры пакетик с метадоном массой примерно 0,3 грамма. Окончательную причину смерти футболистки укажет экспертиза.