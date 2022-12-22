Россиянка даром отдала новорожденного сына через объявление в интернете

Жительница Казани даром отдала сына через объявление в интернете

Жительница Казани даром отдала новорожденного сына через объявление в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации издания, в 2020 году 20-летняя секретарь Приволжского суда столкнулась с финансовыми трудностями, что подтолкнуло ее к поиску новых родителей для сына. На объявление женщины откликнулись двое жителей Пятигорска, которые прилетели за ребенком в Казань. Сделка прошла в городском ЗАГСе, где, подделав документы об отцовстве, россияне забрали младенца и вернулись с ним в Ставропольский край.

Как пишут авторы поста, в полицию с признанием в незаконной сделке обратился мужчина, забравший мальчика. В то время как родная мать ребенка ожидает суда, его передали под опеку бабушки.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статье о купле-продаже несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Татарстана. Россиянке грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее жительница Екатеринбурга попыталась продать своего сына за 300 тысяч рублей. В роли покупателей выступили волонтер и сотрудница полиции. Женщина предоставила все документы, подписала расписку о получении денег и передала ребенка, после чего ее сразу задержали. Позже стало известно, что мальчика изъяли из семьи и определили в детский дом.

Похожая история произошла в июле в Дагестане. Там 33-летняя местная жительница продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч, чтобы оплатить пластическую операцию. По информации полиции, россиянка хотела оставить ребенка в роддоме, но соседка предложила ей отдать младенца ее знакомым.