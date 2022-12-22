Белоруссию призвали прекратить «потворство» России

Страны G7 призвали Минск запретить РФ использовать территорию Белоруссии в военных целях

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила с заявлением по итогам виртуальной встречи министров стран «Большой семерки» (G7). Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Бербок обратилась к властям Белоруссии и призвала запретить «потворство» России. В частности, Минску не стоит позволять Москве использовать территорию страны в военных целях.

«Члены G7 продолжают призывать белорусские власти прекратить потворство... разрешив российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии и оказывая поддержку российским военным», — отметила она в заявлении.

Бербок предупредила, что если власти Белоруссии сильнее вовлекут страну в конфликт на Украине, то G7 возложит на нее «огромные дополнительные расходы».

19 декабря президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи главы государств обсудили темы интеграции двух стран.

Путин подчеркнул, что диалог стал «очень результативным». В свою очередь Лукашенко добавил, что переговоры были обоснованы невозможностью решить ряд вопросов правительствами двух стран без участия президентов.