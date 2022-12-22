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11:29, 22 декабря 2022Спорт

Месси захотел показать Кубок мира на стадионе ПСЖ и вызвал сомнения у клуба

В ПСЖ выразили опасения из-за желания Месси показать Кубок мира болельщикам на стадионе

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Форвард сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси захотел показать Кубок мира на домашнем стадионе клуба «Парк де Пренс». Об этом сообщает Goal.

Желание футболиста привезти приз вызвало сомнения у руководства команды. В ПСЖ выразили опасения из-за возможной реакции французских болельщиков, а также форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

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18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в решающем матче команду Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Команда не выигрывала мундиаль с 1986 года.

Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году Месси также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.

Дарья Коршунова
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