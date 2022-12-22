У водорослей нашли уникальный механизм защиты от климатических изменений

Science Advances: у фитопланктона нашли механизм устойчивости от изменений климата

Ученые из Гавайского университета нашли уникальный механизм защиты водорослей от климатических изменений. Оказалось, что морской фитопланктон гораздо устойчивей, чем ранее считалось. Выводы работы описаны в журнале Science Advances.

Фитопланктон — это маленькие водоросли, которые дрейфуют на поверхности океана и являются основой океанической пищевой сети. В процессе фотосинтеза эти водоросли поглощают питательные вещества (например, фосфаты, нитраты), растворенный углекислый газ, а также выделяют кислород, который составляет 50 процентов запаса кислорода, которым дышат люди. Поэтому важно понимание реакции водорослей на глобальное потепление и последующее сокращение питательных веществ в верхних слоях морских вод.

Предыдущие исследования показали, что ожидаемое в будущем истощение питательных веществ вблизи поверхности вод приведет к существенному сокращению производства фитопланктона в океане.

В новой работе были объединены данные программы исследования Гавайского океана с климатической моделью, созданной на одном из самых быстрых суперкомпьютеров Южной Кореи. Анализ показал, что продуктивность фитопланктона может быть устойчивой даже в условиях с очень низким содержанием питательных веществ. В таком случае отдельные клетки фитопланктона могут заменять фосфор серой.

В модели Community Earth авторы изучили, как уникальный метаболический механизм водорослей повлияет на глобальную продуктивность океана в течение следующих нескольких десятилетий. Они отключили пластичность фитопланктона в своей модели и пришли к снижению глобальной продуктивности примерно на восемь процентов, что также подтверждалось предыдущими результатами.

Однако при включении параметра пластичности и учете данных наблюдений вблизи Гавайев за последние 30 лет компьютерное моделирование иллюстрирует увеличение глобальной продуктивности до пяти процентов до конца этого столетия. Авторы подчеркивают, что эти различия в будущем могут быть намного выше, достигая 200 процентов в субтропических регионах, благодаря чему океан сможет поглощать больше углекислого газа из атмосферы.

