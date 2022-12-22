Популярная ведущая объяснила отсутствие песен Пугачевой на радио

Ведущая Довлатова объяснила отсутствие песен Пугачевой на радио устаревшим звучанием

Популярная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова объяснила отсутствие песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой на радио. В интервью журналистке Алене Жигаловой она сообщила, что композиции артистки не попадают в эфир радиостанций из-за устаревшего звучания. Запись беседы доступна на YouTube-канале Super.

«У нас в эфире она (Пугачева — прим. «Ленты.ру») уже давно не звучит, потому что песни она новые не выдает, а старые имеют старое звучание (…) У нее звучание старое, она не перепевала хиты, не делала новые аранжировки. Даже "Позови меня с собой" все равно по звучанию будет сильно отличаться от того, что звучит сейчас», — пояснила она.

При этом ведущая заявила, что песни у певицы «самые что ни на есть прекрасные». Довлатова добавила, что очень любит творчество Пугачевой, и назвала ее умной женщиной.

В марте Пугачева уехала с семьей на несколько месяцев в Израиль, а затем в Латвию. В августе певица вернулась в Москву, однако в конце сентября, вскоре после внесения ее мужа Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов, вновь улетела в Израиль. Как утверждали источники газеты «Известия», у артистки не было обратного билета. Кроме того, она попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за супругом.

В начале декабря Пугачева заявила, что ее семья подверглась травле в сети. Артистка уточнила, что считает критику в ее адрес заказной.