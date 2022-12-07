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12:46, 7 декабря 2022Культура

Алла Пугачева назвала критикующих «продажными тварями»

Алла Пугачева назвала критикующих «продажными тварями» и заявила о заказной травле

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадная певица Алла Пугачева, которая переехала из России в Израиль в сентябре этого года, обратилась к критикующим ее людям. Своим мнением исполнительница поделилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Артистка назвала заказной критику в ее адрес.

«Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят". Вот и все. Всем привет!» — написала Пугачева, опубликовав фото израильского неба.

Ранее появилась информация, что Аллу Пугачеву и ее мужа шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр физлиц-иностранных агентов) могут лишить израильского гражданства.

6 декабря стало известно, что исполнительница попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC.

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Анастасия Астахова
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