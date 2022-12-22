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23:03, 22 декабря 2022Мир

Партия в Германии потребовала от Шольца танков для Украины

Spiegel: партия «Зеленые» в Германии потребовала от Шольца поставить танки Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Представители правящей в ФРГ партии «Зеленые» усилили давление на канцлера Германии Олафа Шольца и требуют поставки для Вооруженных сил Украины (ВСУ) танков немецкого производства, пишет Der Spiegel со ссылкой на политиков.

По данным издания, после объявления Вашингтоном о поставке комплексов Patriot Киеву, немецкая партия потребовала новых поставок оружия Украине. Она начала давить на Шольца. «Чтобы тот расширил германскую помощь в области вооружений», — говорится в статье.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Лидер РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия «пощелкает» Patriot.

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Марина Совина
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