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22:41, 23 декабря 2022Экономика

Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты

Reuters: российские авиакомпании обсуждают покупку застрявших в РФ из-за санкций самолетов

Фото: Philip Myrtorp / Unsplash

Российские авиакомпании задумались о покупке застрявших в стране из-за санкций самолетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Данный вопрос обсуждался в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсационных выплат. Как стало известно агентству, авиаперевозчики провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией. По данным издания, в России находятся около 400 самолетов общей стоимостью 10 миллиардов долларов. Выкупать лайнеры планируется на государственные деньги.

Издание утверждает, что участвующая в разбирательствах компания SMBC Aviation Capital отметила, что по вопросу покупки лайнеров обращались российские авиакомпании Aeroflot, S7 и NordStar. В частности, страховая компания «Альфастрахование» предложила выплатить 644,2 миллионов долларов за 17 самолетов, переданных в аренду «Аэрофлоту».

Данное предложение требует согласия со стороны Евросоюза. В случае его реализации, данная сделка позволит российским авиакомпаниям получить официальное право собственности на самолеты с потенциально большой скидкой, отмечается в материале.

2 марта Boeing прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей.

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Марина Совина
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