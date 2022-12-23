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19:08, 23 декабря 2022Спорт

Глава РФС раскрыл позицию клубов РПЛ по переходу в Азиатскую конфедерацию

Глава РФС Дюков заявил, что все клубы РПЛ выступают за переход в Азиатскую конфедерацию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскрыл позицию клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Его слова передает ТАСС.

«100 процентов клубов РПЛ [выступают] за переход, при условии, что он состоится. Половина клубов согласна переходить без обсуждения», — заявил глава РФС. Дюков отметил, что Азия является перспективным направлением для развития.

Ранее 23 декабря РФС провел заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. По информации «Чемпионата», УЕФА выступил против инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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