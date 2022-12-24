Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Гретцки

Хоккеист Александр Овечкин заявил, что его ждет долгий путь в погоне за рекордом Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин ответил на вопрос о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает The Athletic.

Овечкин заявил, что его ждет долгий путь на пути к достижению канадца. «Прямо сейчас настало время побыть с семьей и насладиться моментом», — добавил он.

В ночь на 24 декабря форвард оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс». Таким образом, он забросил 801-ю и 802-ю шайбу за карьеру в НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, опередив канадца Горди Хоу (801 гол).

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. Лидером по голам в НХЛ остается Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза и завершивший карьеру в 1999 году.