Лицо Рамзеса II реконструировали спустя 3200 лет после смерти фараона

Ученые реконструировали лицо Рамзеса II спустя 3200 лет после его смерти

Ученые реконструировали лицо одного из самых могущественных фараонов Египта Рамзеса II. Об этом сообщает The Daily Mail.

Для того, чтобы воссоздать черты лица египетского правителя спустя 3200 после его смерти, специалисты из Египта и Англии провели компьютерную томографию его черепа, на основе которой они получили 3D-модель. После этого ученые «омолодили» внешность Рамзеса с помощью технологий, чтобы показать его в самом расцвете сил.

В результате эксперимента один из специалистов из Каирского университета Сахар Салим заметил, что лицо у фараона было красивым, с характерными для Рамзеса II чертами — выраженным носом и мощной челюстью.

Самой сложной для ученых проблемой оказалась нехватка информации о цвете волос, глаз и кожи правителя. У исследователей также не было данных об индивидуальных особенностях внешности Рамзеса, таких как морщинки и родинки на лице. Для того, чтобы максимально приблизиться к точному портрету фараона, специалисты отправили соответствующий запрос коллегам из Сахары и изучили сохранившиеся письменные тексты о правителе.

Ранее в окрестностях Пайне в Баварии были найдены древнейшие окаменелости птеродактиля.