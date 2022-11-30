Найдены древнейшие окаменелости птеродактиля

Fossil Record: в Баварии обнаружены древнейшие останки птеродактиля

Команда немецких археологов нашла древнейшие окаменелости птеродактиля в окрестностях Пайне в Баварии. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Fossil Record.

Образец был впервые обнаружен еще в 2014 году в ходе раскопок в действующем известняковом карьере. Породы, в которых были зафиксированы останки динозавра, относятся к верхнему киммериджскому ярусу и датируются 152 миллионами лет. Специалисты потратили около 120 часов на механическую работу с иглами, кистями и прочими инструментами для очищения образца от сторонних пород. Предыдущие найденные следы птеродактилей относились к периоду титонского яруса, который следует за киммериджским, что примерно на миллион лет раньше.

Находка представляет собой полный и хорошо сохранившийся скелет особи небольшого размера. У динозавра отсутствует только небольшая часть левой нижней челюсти, а также левой и правой большеберцовых костей. В остальном птеродактиль почти идеально сохранился, каждая кость находится в правильном анатомическом положении. Уточняется, что череп длиной пять сантиметров принадлежал молодой, недоросшей особи. Такие образцы являются достаточно редкими.

В ноябре 2022 года специалисты из Китая обнаружили древние окаменелости возрастом 514 миллионов лет, которые позволили выявить развитие и облик первых скелетных животных.