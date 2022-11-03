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00:20, 3 ноября 2022Наука и техника

Древние окаменелости раскрыли эволюцию первых скелетных животных

Обнаружены древнейшие окаменелости первых скелетных животных

Изображение: EurekAlert

Китайские ученые обнаружили древние окаменелости, чей возраст составляет 514 миллионов лет, которые позволили раскрыть эволюцию и вид первых скелетных животных. Об этом сообщает издание Phys.org.

Как уточняется, артефакты были найдены на участке Гаолуфан в Куньмине в китайской провинции Юньнань. Они представляют собой четыре экземпляра морской трубки Gangtoucunia aspera с сохранившимися мягкими тканями.

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В образцах можно разглядеть кишечник и ротовую часть, которую окружает кольцо гладких щупалец длиной около пяти миллиметров, использовавшихся для захвата мелких членистоногих. Также у животного была односторонняя пищеварительная система, то есть кишечник, поделенный на полости, был открыт только с одной стороны. Подобное строение сегодня наблюдается лишь у медуз, анемонов и книдарий, мягкие ткани которых редко обнаруживаются в виде окаменелостей.

Эта находка впервые иллюстрирует то, как выглядели первые существа с твердыми скелетами на Земле. Авторы предполагают, что Gangtoucunia напоминала полипы современных сцифоидных медуз с твердой трубчатой структурой. Однако, в отличие от полипов, древняя трубка состояла из фосфата кальция, который содержится в костях и зубах людей.

В сентябре 2022 года специалисты из Китая открыли новый вид древних рыб акантодов. Образец оказался древнейшей челюстной рыбой из когда-либо обнаруженных.

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Елена Апазиди
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