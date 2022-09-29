Открыт новый вид древнейших челюстных рыб

Nature: древнейшая челюстная рыба жила 439 миллионов лет назад

Китайские ученые открыли новый вид древних рыб акантодов, живших в палеозойской эре, 439 миллионов лет назад. Находка примерно на 15 миллионов лет старше самых ранних окаменелостей акантодов и представляет собой древнейшую челюстную рыбу, являющуюся одним из самых ранних предков человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Рыба Fanjingshania, названная в честь объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО горы Фаньцзин, была реконструирована из тысяч крошечных фрагментов скелета, извлеченных из формации Rongxi в провинции Гуйчжоу (Южный Китай). Это животное имело внешнюю костяную «броню» и несколько пар плавниковых шипов, что отличает ее от современных челюстных рыб, включая хрящевых (акулы и скаты), а также лучеперых и лопастеперых.

Фаньцзиншания отличается от любого другого известного позвоночника костными пластинками плечевого пояса, которые сливаются в единое целое с рядом шипов — грудным, прегрудным и предтазовым. Кроме того, было обнаружено, что брюшная и боковая части плечевых пластин доходят до заднего края шипов грудных плавников. На туловище также расположены костные зубчики — одонтоды, украшенные узловатыми гребнями.

Исследователи обнаружили, что группа акантодов, известных как климатииды, обладает полным набором плечевых шипов, обнаруженных у новой рыбы. В отличие от нормального развития костной пластинки, грудные окостенения Fanjingshania и климатиидов срастаются с видоизмененными туловищными чешуйками. Это рассматривается как специализация примитивных челюстных позвоночных, у которых костные пластины развиваются из единого центра окостенения. Кроме того, у фаньцзиншании наблюдается обширная резорбция костной ткани, что связывают с развитием скелета у костных рыб, которые были одними из древнейших предков человека.

Авторы подтверждают, что этот вид представляет собой раннюю эволюционную ветвь примитивных хондрихтианов — хрящевых рыб. Эти результаты имеют большое значение для понимания того, когда возникли челюстные рыбы, поскольку они совпадают с оценками морфологических часов для возраста общего предка хрящевых и костных рыб, датируя его примерно 455 миллионами лет назад, в ордовикском периоде.