Российские военные уничтожили украинский самолет и два вертолета в ДНР

В Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили украинские Су-27, Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Российские военные уничтожили украинский самолет Су-27 и еще два вертолета — Ми-24 и Ми-8 — на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 24 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.