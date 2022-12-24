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15:22, 24 декабря 2022Россия

Российские военные уничтожили украинский самолет и два вертолета в ДНР

В Минобороны заявили, что ВКС России уничтожили украинские Су-27, Ми-24 и Ми-8 в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский самолет Су-27 и еще два вертолета — Ми-24 и Ми-8 — на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу, 24 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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