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21:44, 25 декабря 2022Спорт

Спортивный директор «Аль-Насра» высказался о возможном переходе Роналду в клуб

В «Аль-Насре» заявили, что переход Роналду имеет огромное значение для Саудовской Аравии
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Paul Childs / Reuters

Спортивный директор саудовского клуба «Аль-Наср» Марселу Саласар высказался о возможном переходе в команду португальского форварда Криштиану Роналду. Его слова приводит Record.

«Я не уполномочен говорить ни да, ни нет. Мы будем наблюдать за ситуацией до конца года. Эта сделка имеет огромное значение не только для клуба, но и для страны, для футбола в мире в целом», — заявил Саласар.

22 декабря появилась информация, что португалец подпишет контракт с саудовской командой до 2030 года. Уточнялось, что первые два с половиной года Роналду проведет в клубе в качестве игрока. Затем нападающий станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ксения Курашкина
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