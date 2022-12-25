Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
5:4
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
2:1
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
4:0
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
01:50, 25 декабря 2022Спорт

Капитан хоккейного клуба возмутился реакцией зрителей на гимн России в Астане

Хоккеиста Широкова возмутили зрители игры в Астане, не вставшие во время гимна России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков возмутился реакцией зрителей на арене в Астане, которые не встали во время гимна России перед матчем регулярного чемпионата, и назвал их поведение неприемлемым. Об этом сообщает РИА Новости.

«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», — заявил Широков во время флеш-интервью телеканалу КХЛ ТВ.

Матч прошел в субботу, 24 декабря. «Автомобилист» проиграл на выезде астанинскому «Барысу» (4:5, по буллитам).

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил введение санкций сроком на два года.

В конце ноября стало известно о решении WADA продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Таким образом, все санкции, наложенные на российский спорт, сохранятся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Капитан хоккейного клуба возмутился реакцией зрителей на гимн России в Астане
Назван лучший подарок на Новый год
Дочь солиста группы «На-На» выписали из больницы
Российский военный заманил бойцов ВСУ в ловушку
Трибуна со зрителями обрушилась во время баскетбольного матча в Египте
Захарова порадовалась дню без политических новостей
Талибы запретили женщинам работать в НПО
Священник поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами
Норвежский лыжник оценил отсутствие россиян на международных турнирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.