В ЦСКА завили о готовности Фернандеса продлить контракт с клубом

В ЦСКА заявили, что защитник Марио Фернандес готов продлить контракт с клубом

Главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев рассказал о готовности защитника Марио Фернандеса продлить контракт с клубом. Его слова приводит YouTube-канал команды.

Сезон-2022/2023 футболист проводит в бразильском «Интернасьонале» на правах аренды. «Этот год, что он сейчас заберет, он потом вернет. И если будет желание руководства ЦСКА, он готов хоть на два года переподписать контракт и закончить карьеру за наш клуб», — заявил Головлев.

11 декабря ЦСКА объявил, что защитник возвращается на поле и будет выступать в Бразилии. В команде не стали возражать против желания игрока еще один год провести на родине, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном. Соглашение игрока с «Интернасьоналом», выступающим в Высшей лиге Бразилии, рассчитано до конца 2023 года.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.