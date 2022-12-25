Погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста похоронили в Торонто

Отец погибшего российского хоккеиста Казбекова сообщил, что сына похоронили в Торонто

Погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, выступающего за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс», похоронили в Торонто. Об этом сообщил РИА Новости его отец, бывший борец вольного стиля, бронзовый призер Кубка мира Заур Казбеков.

По словам родственника спортсмена, он хотела похоронить сына в родном Дагестане, но из-за длительного срока оформления всех необходимых документов было принято провести церемонию в Торонто.

«Оформление бумаг в Канаде затянулось, а по исламским обрядам тело надо было предать земле как можно быстрее. И семья дала мне добро на то, чтобы похоронить Абакара в Торонто», — рассказал Казбеков-старший.

О смерти Казбекова сообщалось в ночь на воскресенье, 17 декабря. По информации CTVNews, 18-летний российский хоккеист погиб, выпав с высоты. Криминальный отдел лондонской полиции начал расследование смерти спортсмена.