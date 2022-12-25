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12:27, 25 декабря 2022Экономика

Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков»

Вице-премьер Новак заявил, что возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак оценил возможность ремонта «Северных потоков». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, техническая возможность ремонта газопроводов сохраняется, однако для этого требуются деньги и время. В настоящее время нельзя предсказать стоимость и сроки восстановления инфраструктуры, добавил он.

«Пока же операторы газопроводов — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования», — сказал Новак.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2», но ее запуск малореален, говорил российский президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение не принимается и вряд ли будет принято.

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Евгений Шульгин
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