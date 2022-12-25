Бывший одноклубник Роналду оценил его способность соблюдать дисциплину

Бывший одноклубник Роналду Поль Погба назвал дисциплинированность Криштиану потрясающей

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба оценил способность португальца Криштиану Роналду, с которым они вместе играли в «Манчестер Юнайтед», соблюдать дисциплину в спорте. Слова хавбека приводит Daily Mail со ссылкой на эфир Field of Stories.

«Я вижу, как профессиональные игроки приходят на занятия заранее, занимаются восстановительными процедурами и так далее. Но только Криштиану делал это каждый божий день без перерывов», — заявил Погба, назвав дисциплинированность португальца потрясающей.

Ранее стала известна причина, по которой в «Реале» отказались от идеи подписать Роналду. Руководство клуба опасается, что переход португальца может нарушить здоровую атмосферу в команде. Из-за этих сомнений мадридцы также не рассматривают трансфер французского форварда Килиана Мбаппе.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, объявил о расторжении контракта с португальцем по взаимному согласию сторон. Перед этим нападающий обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. До лета 2022 года в составе МЮ также выступал Погба.