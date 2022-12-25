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17:58, 25 декабря 2022Спорт

Стало известно о сомнениях «Реала» по поводу трансфера Мбаппе

Marca: «Реал» не станет подписывать Килиана Мбаппе, чтобы не нарушить атмосферу в команде

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Стало известно о сомнениях руководства «Реала» по поводу возможного трансфера французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, в команде опасаются, что переход Мбаппе нарушит здоровую атмосферу в команде и приведет к смене ролей среди игроков. По этой причине мадридцы также отказались от идеи подписать португальца Криштиану Роналду.

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19 декабря 2022

22 декабря сообщалось, что «Реал» нацелился на трансфер Мбаппе летом 2023 года. Уточнялось, что испанцы готовы выплачивать форварду зарплату, аналогичную той, что он получает в «Пари Сен-Жермен», не считая бонусов при подписании контракта.

19 декабря стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ летом 2023 года. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.

Ксения Курашкина
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