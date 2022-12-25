Стало известно о сомнениях «Реала» по поводу трансфера Мбаппе

Marca: «Реал» не станет подписывать Килиана Мбаппе, чтобы не нарушить атмосферу в команде

Стало известно о сомнениях руководства «Реала» по поводу возможного трансфера французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, в команде опасаются, что переход Мбаппе нарушит здоровую атмосферу в команде и приведет к смене ролей среди игроков. По этой причине мадридцы также отказались от идеи подписать португальца Криштиану Роналду.

22 декабря сообщалось, что «Реал» нацелился на трансфер Мбаппе летом 2023 года. Уточнялось, что испанцы готовы выплачивать форварду зарплату, аналогичную той, что он получает в «Пари Сен-Жермен», не считая бонусов при подписании контракта.

19 декабря стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ летом 2023 года. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан на три сезона и истечет 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составляет 57 миллионов евро в год после вычета налогов.