Глава ОКР оценил призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU

Поздняков назвал призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU глупостью

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил призыв Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) убрать россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Его слова приводит «Матч ТВ».

Поздняков назвал предложение глупостью. По его мнению, оно исходит из незнания сути и принципов олимпийского движения, а также международного спорта.

26 декабря ФФКУ выступила с обращением к Международному союзу конькобежцев (ISU). Украинская сторона потребовала исключить россиянку из списка претендентов на премию.

В сезоне-2021/2022 Щербакова одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в личном зачете, а также завоевала серебро на чемпионате Европы. Помимо этих наград, в ее активе есть золото чемпионата мира-2021.