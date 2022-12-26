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19:33, 26 декабря 2022Спорт

Глава ОКР оценил призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU

Поздняков назвал призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU глупостью

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил призыв Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) убрать россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Его слова приводит «Матч ТВ».

Поздняков назвал предложение глупостью. По его мнению, оно исходит из незнания сути и принципов олимпийского движения, а также международного спорта.

26 декабря ФФКУ выступила с обращением к Международному союзу конькобежцев (ISU). Украинская сторона потребовала исключить россиянку из списка претендентов на премию.

В сезоне-2021/2022 Щербакова одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в личном зачете, а также завоевала серебро на чемпионате Европы. Помимо этих наград, в ее активе есть золото чемпионата мира-2021.

Анастасия Борисова
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