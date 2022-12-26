Украина потребовала убрать Щербакову из списка номинантов на премию ISU

На Украине потребовали убрать Анну Щербакову из списка номинантов на премию самому ISU

Федерация фигурного катания Украины (ФФКУ) потребовала у Международного союза конькобежцев (ISU) убрать россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Об этом сообщается на сайте ФФКУ.

«Федерация фигурного катания Украины возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой и просит руководство ISU отреагировать на этот позорный факт», — сказано в заявлении.

В сезоне-2021/2022 Щербакова одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в личном зачете и двух этапах серии Гран-при ISU, а также завоевала серебро на чемпионате Европы. Помимо этих наград, в ее активе есть также золото чемпионата мира-2021.

11 июля стало известно, что олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко исключили из ФФКУ за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Его поведение поведение постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

Петренко был исключен из ФФКУ. Чемпион был лишен поста вице-президента организации. В ФФКУ назвали поведение Петренко постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

