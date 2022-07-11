Роднина одной фразой оценила исключение чемпиона ОИ из украинской федерации

Ирина Роднина назвала цирком исключение фигуриста Виктора Петренко из украинской федерации

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина одной фразой оценила исключение олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Даже цирком уже назвать нельзя», — заявила Роднина. Она обратила внимание на то, что Петренко живет и работает в США с 1994 года, поэтому своим решением федерация лишь решила напомнить о себе.

Ранее 11 июля стало известно, что Петренко был исключен из ФФКУ. Чемпион был лишен поста вице-президента организации. В ФФКУ назвали поведение Петренко постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.