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Спорт

Роднина одной фразой оценила исключение чемпиона ОИ из украинской федерации

Ирина Роднина назвала цирком исключение фигуриста Виктора Петренко из украинской федерации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина одной фразой оценила исключение олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Даже цирком уже назвать нельзя», — заявила Роднина. Она обратила внимание на то, что Петренко живет и работает в США с 1994 года, поэтому своим решением федерация лишь решила напомнить о себе.

Ранее 11 июля стало известно, что Петренко был исключен из ФФКУ. Чемпион был лишен поста вице-президента организации. В ФФКУ назвали поведение Петренко постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.

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