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10:33, 26 декабря 2022Спорт

Тарасова ответила на призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU

Тарасова назвала призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU глупостью

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на призыв Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) убрать россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Слова тренера приводит ТАСС.

«Пускай они занимаются своими делами, строят катки. С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать?» — заявила Тарасова, назвав это требование глупостью.

Ранее в понедельник, 26 декабря, на сайте ФФКУ появилось обращение к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием исключить россиянку из списка претендентов на премию. «Федерация фигурного катания Украины возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой и просит руководство ISU отреагировать на этот позорный факт», — сказано в заявлении.

В сезоне-2021/2022 Щербакова одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в личном зачете, а также завоевала серебро на чемпионате Европы. Помимо этих наград, в ее активе есть также золото чемпионата мира-2021.

Андрей Стрельцов
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