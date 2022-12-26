Тарасова ответила на призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU

Тарасова назвала призыв Украины убрать Щербакову из номинантов на премию ISU глупостью

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на призыв Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) убрать россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист». Слова тренера приводит ТАСС.

«Пускай они занимаются своими делами, строят катки. С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать?» — заявила Тарасова, назвав это требование глупостью.

Ранее в понедельник, 26 декабря, на сайте ФФКУ появилось обращение к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием исключить россиянку из списка претендентов на премию. «Федерация фигурного катания Украины возмущена номинацией российской фигуристки Анны Щербаковой и просит руководство ISU отреагировать на этот позорный факт», — сказано в заявлении.

В сезоне-2021/2022 Щербакова одержала победу на Олимпийских играх в Пекине в личном зачете, а также завоевала серебро на чемпионате Европы. Помимо этих наград, в ее активе есть также золото чемпионата мира-2021.