Банк «Открытие» покинет большая часть правления

Глава банка «Открытие» Задорнов сообщил, что организацию покинет большая часть правления

После продажи банка «Открытие» банку ВТБ организацию покинет большая часть правления, рассказал глава «Открытия» Михаил Задорнов. Его слова приводит ТАСС.

«Новогодние праздники — не самое лучшее время для пересменки, а у нас практически уходит подавляющая часть правления банка», — сообщил Задорнов. Он уточнил, что последним днем работы нынешнего состава будет 31 декабря. До настоящего момента Михаил Задорнов остается руководителем банка, но с 1 января, как сообщали ранее в пресс-службе ВТБ, кредитную организацию возглавит бывший зампред Центробанка Михаил Алексеев.

О продаже «Открытия» Банком России стало известно накануне. В конечном итоге сумма сделки составила 340 миллиардов рублей при оценке рыночной стоимости в диапазоне 328–374 миллиарда рублей. ВТБ было позволено произвести оплату в том числе за счет облигаций федерального займа. В ЦБ считают продажу успешной.

При этом о том, что владелец «Открытия» договорился с ВТБ о сделке, стало известно на несколько дней раньше — 22 декабря. Право собственности должно было перейти новому владельцу не позднее 31 декабря при условии выплаты полной суммы сделки.