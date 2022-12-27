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16:43, 27 декабря 2022Экономика

Банк «Открытие» покинет большая часть правления

Глава банка «Открытие» Задорнов сообщил, что организацию покинет большая часть правления

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

После продажи банка «Открытие» банку ВТБ организацию покинет большая часть правления, рассказал глава «Открытия» Михаил Задорнов. Его слова приводит ТАСС.

«Новогодние праздники — не самое лучшее время для пересменки, а у нас практически уходит подавляющая часть правления банка», — сообщил Задорнов. Он уточнил, что последним днем работы нынешнего состава будет 31 декабря. До настоящего момента Михаил Задорнов остается руководителем банка, но с 1 января, как сообщали ранее в пресс-службе ВТБ, кредитную организацию возглавит бывший зампред Центробанка Михаил Алексеев.

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О продаже «Открытия» Банком России стало известно накануне. В конечном итоге сумма сделки составила 340 миллиардов рублей при оценке рыночной стоимости в диапазоне 328–374 миллиарда рублей. ВТБ было позволено произвести оплату в том числе за счет облигаций федерального займа. В ЦБ считают продажу успешной.

При этом о том, что владелец «Открытия» договорился с ВТБ о сделке, стало известно на несколько дней раньше — 22 декабря. Право собственности должно было перейти новому владельцу не позднее 31 декабря при условии выплаты полной суммы сделки.

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Мария Грушко
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