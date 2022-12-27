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00:30, 27 декабря 2022Спорт

Юрист назвал проблему перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола

Юрист Прокопец назвал письмо от УЕФА проблемой перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спортивный юрист Михаил Прокопец назвал проблему перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит «Чемпионат».

Прокопец объяснил, что российской стороне будет необходимо получить письмо от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отсутствии возражений по поводу перехода. По его мнению, союз может отказаться предоставить такую бумагу. Также юрист обратил внимание на то, что с Азией у РФС нет четкой договоренности.

Ранее РФС провел заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию. Решение принято не было. По информации «Чемпионата», УЕФА выступил против инициативы.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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