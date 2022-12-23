В РФС рассказали об итогах обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию

РФС назначил еще одно обсуждение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и советник президента организации Игорь Каменской рассказал об итогах обсуждения возможности перехода в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит ТАСС.

Каменский заявил, что по этому вопросу назначено еще одно обсуждение. «По Азии взяли тайм-аут до середины следующей недели», — сказал он. Член РФС подчеркнул, что на следующем заседании может быть принято окончательное решение о статусе РФС.

РФС провел 23 декабря заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию. По информации «Чемпионата», УЕФА выступил против инициативы.

До этого стало известно, что УЕФА проведет турнир для юношеских сборных в России в мае 2023 года. Отмечается, что договоренности об этом были достигнуты с союзом несколько месяцев назад.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.