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16:10, 23 декабря 2022Спорт

В РФС рассказали об итогах обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию

РФС назначил еще одно обсуждение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: Edoardo Busti / Unsplash

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и советник президента организации Игорь Каменской рассказал об итогах обсуждения возможности перехода в Азиатскую конфедерацию. Его слова приводит ТАСС.

Каменский заявил, что по этому вопросу назначено еще одно обсуждение. «По Азии взяли тайм-аут до середины следующей недели», — сказал он. Член РФС подчеркнул, что на следующем заседании может быть принято окончательное решение о статусе РФС.

РФС провел 23 декабря заседание исполкома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию. По информации «Чемпионата», УЕФА выступил против инициативы.

До этого стало известно, что УЕФА проведет турнир для юношеских сборных в России в мае 2023 года. Отмечается, что договоренности об этом были достигнуты с союзом несколько месяцев назад.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.

Анастасия Борисова
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