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07:50, 27 декабря 2022Спорт

Российский футболист рассказал о разнице между соотечественниками и европейцами

Футболист «Факела» Кирилл Суслов заявил, что европейцы более доброжелательны, чем россияне

Фото: Gonzales Photo / Legion-media.ru

Защитник воронежского «Факела» Кирилл Суслов рассказал о разнице в менталитете соотечественников и европейцев. Его слова приводит Metaratings.ru.

«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько», — заявил 31-летний футболист. По его мнению, европейцы более доброжелательны и позитивны, так как уровень доходов у населения примерно равный.

Суслов является воспитанником академии ЦСКА. С 2016-го по 2018-й он выступал за клуб Первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым стал финалистом Кубка страны. В мае 2021-го футболист перешел в «Факел», выступающий в Российской премьер-лиге.

Летом 2019 года российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров порассуждал о разнице в менталитете между североамериканцами и россиянами. Хоккеист назвал главным плюсом канадцев и американцев дружелюбие, а россиян посчитал хмурыми.

Анастасия Борисова
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