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13:59, 28 декабря 2022Спорт

Лучший боец UFC высказался о предстоящем поединке с Махачевым

Боец UFC Волкановски заявил, что поединок с Махачевым является особым вызовом

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит MMA Fighting.

Волкановски, являющийся лучшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий, заявил, что поединок с Махачевым — особый вызов. «Не только потому, что я могу получить второй пояс. Немаловажно и то, с кем я разберусь в процессе», — отметил он.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284. Бой в легком весе состоится в Австралии в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом полулегковес Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс в легком весе.

23 октября Махачев выиграл у бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280. 31-летний россиянин победил удушающим приемом и стал чемпионом организации.

Всего за карьеру Махачев провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Дарья Коршунова
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