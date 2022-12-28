Тренер рассказал о состоянии Большунова после потери сознания в гонке

Тренер Бородавко заявил, что Большунов получил легкое сотрясение после падения в гонке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова после столкновения с Сергеем Устюговым во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова передает РИА Новости.

«Поскольку у него была кратковременная потеря сознания, значит, было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято», — заявил Бородавко. Он отметил, что лыжник хотел дальше принимать участие в соревнованиях, но получил рекомендации врачей и склоняется к пропуску ближайших гонок.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло 27 декабря в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске, после чего упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося спортсмен заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит, не должны нести наказание.