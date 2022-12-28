Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
Сегодня
19:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
10:49, 28 декабря 2022Спорт

Тренер рассказал о состоянии Большунова после потери сознания в гонке

Тренер Бородавко заявил, что Большунов получил легкое сотрясение после падения в гонке

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова после столкновения с Сергеем Устюговым во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова передает РИА Новости.

«Поскольку у него была кратковременная потеря сознания, значит, было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято», — заявил Бородавко. Он отметил, что лыжник хотел дальше принимать участие в соревнованиях, но получил рекомендации врачей и склоняется к пропуску ближайших гонок.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло 27 декабря в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске, после чего упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося спортсмен заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно. Жюри Федерации лыжных гонок России заявило, что спортсмены не виноваты в падении, а значит, не должны нести наказание.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Офис Зеленского сообщил о ракетном ударе по Харькову
В Центробанке рассказали о минусах импортозамещения
Турист захотел сделать селфи на «Дороге смерти» в Таиланде и погиб
Первый южнокорейский аппарат вышел на орбиту Луны
Россиянин попытался задушить жену непонравившейся ему новогодней гирляндой
В Москве пенсионерку обвинили в наркоторговле и ограбили
Доктор Мясников предостерег от приема одного препарата в новогоднюю ночь
На Украине выросли расходы на оборону в несколько раз
В США обвинили Германию в неспособности извлечь уроки из 2022 года
Европа нарастила запасы газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.