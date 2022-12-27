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17:46, 27 декабря 2022Спорт

Федерация лыжных гонок вынесла вердикт по столкновению Большунова и Устюгова

В ФЛГР заявили, что лыжники Большунов и Устюгов не виноваты в столкновении на Кубке России
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жюри Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вынесло вердикт по столкновению лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель жюри заявил, что спортсмены не виноваты в падении, а значит не должны нести наказание. В ФЛГР сочли произошедшее обоюдным рейс-инцидентом.

Столкновение, о котором идет речь, произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Большунов и Устюгов, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба спортсмена упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.

После случившегося Большунов заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, из-за чего он упал. При этом Устюгов подчеркнул, что не делал ничего умышленно, а также выразил готовность принести извинения сопернику.

Анастасия Борисова
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