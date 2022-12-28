Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 28 декабря 2022Россия

Доброволец из «Ахмата» рассказал про ранение на СВО

Доброволец из «Ахмата» рассказал про ранение во время боевого задания в зоне спецоперации

Фото: Анастасия Илюшина / Коммерсантъ

Российский путешественник и писатель Григорий Кубатьян добровольно присоединился к чеченскому подразделению «Ахмат», чтобы поучаствовать в специальной военной операции на Украине. В зоне СВО он получил ранение, своим опытом военный поделился в беседе с KP.RU.

Кубатьян не подходил под критерии частичной мобилизации — ему больше 45 лет и он не служил из-за проблем со здоровьем, однако сам себя он называет мужчиной «с некоторым опытом выживания», поэтому он решил пойти добровольцем на СВО. В беседе с изданием он рассказал про два боевых задания в зоне спецоперации.

«Первый выход — мы сидели в засаде. Просто находились на позиции на случай возможного прорыва противника, чтобы ударить ему во фланг. Бои шли рядом. В основном происходили артиллерийские и минометные дуэли. Дроны летали — очень подлая штука: он видит тебя и днем и ночью и может гранату сбросить», — вспоминает военнослужащий.

Материалы по теме:
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ
22 декабря 2022
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Во время второго задания Кубатьян получил ранение в бедро осколком навылет. «Это был прорыв, уже настоящий бой. Я такое раньше только в кино видел про Сталинград: все взрывается вокруг, и ты гонишь куда-то наугад перебежками от укрытия к укрытию... А по тебе снайперы работают», — описывает он обстановку в тот момент. По его словам, еще шестеро военных из его отряда были ранены.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о вкладе командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова в действия российских военных. По словам Кадырова, ни на одном участке в ответственности Алаудинова не было ни провала обороны, ни провала наступления, а все занятые войсками позиции остаются под контролем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласили приговор
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
МИД России выразил протест Литве и принял ответные действия
Россиянам назвали лучшую одежду для новогодней ночи
Акции Apple и Tesla рекордно упали в цене из-за проблем в Китае
Доктор Мясников дал рекомендации по снижению рисков возникновения похмелья
Доброволец из «Ахмата» рассказал про ранение на СВО
Бывший легионер «Спартака» рассказал об имидже России в Европе
Мишустин оценил спад ВВП России по итогам 2022 года
Мужчина погиб под собственной газонокосилкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.