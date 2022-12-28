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20:22, 28 декабря 2022Россия

В Севастополе опровергли введение комендантского часа в новогоднюю ночь

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг введение комендантского часа в новогоднюю ночь

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о введении в городе комендантского часа в новогоднюю ночь. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

По его словам, 28 декабря был взломан сайт городского фонда содействия капитальному ремонту. На портале была размещена запись, что властями города якобы было принято решение о введении комендантского часа с 22:00 31 декабря 2022 года до 06:00 1 января 2023 года. На сайте уточнялось, что во время действия ограничений гражданам якобы запретят находиться на улице, кроме необходимости добраться до бомбоубежища в случае объявления воздушной тревоги.

«Конечно же, это фейк. Если бы было принято решение, касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях. Мы ожидаем, что подобных провокаций будет еще много, поэтому еще раз призываю доверять только официальной информации», — написал Развожаев.

С 27 декабря в Севастополе в очередной раз продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Уточняется, что режим продлен на 15 суток, до 18:00 11 января 2023 года.

В октябре Развожаев уже высказывался о вероятности введения комендантского часа в Севастополе. По его словам, город уже достаточно давно существует в режиме «желтого» уровня террористической опасности, поэтому действующих мер пока достаточно.

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Никита Абрамов
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