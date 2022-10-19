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19:53, 19 октября 2022Россия

Власти Севастополя высказались о комендантском часе в городе

Глава Севастополя Развожаев заявил, что комендантский час в городе пока вводиться на будет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дополнительные ограничительные меры, такие как комендантский час и особый порядок выезда и въезда, в Севастополе пока вводиться властями не будут. Об этом по итогам заседания оперативного штаба высказался губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев отметил, что город уже достаточно давно существует в режиме желтого уровня террористической опасности, поэтому действующих мер пока достаточно.

«Только что закончилось заседание оперативного штаба, который я сегодня своим распоряжением создал (...), обсуждали вопросы безопасности (...). Так как мы давно уже работаем в режиме желтого уровня террористической опасности, никаких особо дополнительных мер (...) не требуется», — заявил глава Севастополя.

При этом он напомнил, что на въезде в город уже работают стационарные круглосуточные посты с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, где проходит досмотр транспорт, в первую очередь — грузовой.

Ранее 19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Согласно тексту указа, военное положение в перечисленных регионах вводится с 0:00 20 октября. Путин отметил, что главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей. Также на местах будут созданы отряды территориальной обороны.

Еще в восьми регионах, в том числе в Севастополе, введен режим среднего уровня реагирования.

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Валерий Розенберг
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