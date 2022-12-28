Министр спорта оценил желание РФС перейти в Азиатскую конфедерацию

Министр спорта Олег Матыцин заявил, РФС не надо разрывать связи с европейским сообществом

Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» оценил желание Российского футбольного союза (РФС) перейти в Азиатскую конфедерацию.

«Древние говорили: "Природа не любит прыжков". Я считаю, что организациям, которые принимают решения, не надо делать резких движений», — заявил министр. По его мнению, РФС не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом. При этом Матыцин отметил, что переход в Азию поможет российскому футболу участвовать в международных соревнованиях.

Ранее РФС провел два заседания исполкома, на которых обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение принято не было. Отмечалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против этой инициативы.

28 февраля УЕФА исключил российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках и других соревнованиях под эгидой организации.